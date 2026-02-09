Чушпан или все-таки автор? Проверьте, насколько хорошо вы помните жаргон из «Слова пацана» (тест)

Дарабонт взял сухую повесть Кинга и сделал из нее шедевр: и вот 5 отличий «Побега из Шоушенка» от книги

Думали, уже все видели? Тогда включите эти 3 сериала Netflix — будете распутывать клубок тайн до самого утра

3 главных трейлера с Супербоула-2026: новых «Мстителей» не дождались, зато есть Тарантино (и Спилберг!)

Все равно, что смотреть на труп любимой женщины: что Станислав Лем думал о «Солярисе» Тарковского

Почему без Оракула Матрица не работала: как две программы создали стабильную систему

Не «мужчина в самом расцвете сил», а наглый вредитель: за что шведы не любят Карлсона

«Запад ахнул»: впервые эротику в СССР показали в фильме со Стриженовым – подросткам на сеансы был вход воспрещен

Аналогов этому фильму Митты нет во всем мире: снимали в 3-х странах и установили уникальный рекорд

Стэйтем и Чебурашка остались с носом: вот какой фильм уже трижды лидер проката в России – быстро собрал свыше 1 млрд рублей