Киноафиша
Фильмы
Левша
Расписание сеансов Левша, 2026 в Москве
13 февраля 2026
Расписание сеансов Левша, 13 февраля 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
10
Завтра
11
чт
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Левша»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Балтика
Сходненская
2D
13:40
от 560 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
12:25
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
10:30
от 500 ₽
15:05
от 530 ₽
Киноклуб Эльдар
Проспект Вернадского
2D
12:40
от 300 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:30
от 880 ₽
Киносфера IMAX
Речной вокзал
2D
15:10
от 510 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
12:50
от 490 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
15:50
от 550 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
13:00
от 500 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
14:45
от 600 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
18:50
от 700 ₽
Синема Стар Селигерская
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
17:30
от 600 ₽
