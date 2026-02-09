Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Левша
Расписание сеансов Левша, 2026 в Москве
16 февраля 2026
Расписание сеансов Левша, 16 февраля 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
9
Завтра
10
ср
11
чт
12
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Левша»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Кинозал ГУМа
Охотный Ряд
2D
22:05
от 1500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Здесь был Юра
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Отзывы
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Дарабонт взял сухую повесть Кинга и сделал из нее шедевр: и вот 5 отличий «Побега из Шоушенка» от книги
Фильм 2024 года неожиданно стал хитом HBO Max: неудивительно, ведь это одна из лучших частей «Чужого»
Как выглядят знаменитые кинозлодеи 90х сейчас: Фредди Крюгер все еще жив и вовсе не страшный
Не «мужчина в самом расцвете сил», а наглый вредитель: за что шведы не любят Карлсона
Восьмой сезон «Невского» уже обошел «Близкого врага»: возвращения этого героя ждали больше воскрешения Семенова
Думал, что нашел брутальное рубилово, в итоге — философское аниме: «Сагу о Винланде» теперь рекомендую всем друзьям
3 главных трейлера с Супербоула-2026: новых «Мстителей» не дождались, зато есть Тарантино (и Спилберг!)
Ордена выдали Фокса быстрее подельников: Говорухин проморгал или намеренно допустил ошибку в «Месте встречи»?
Аналогов этому фильму Митты нет во всем мире: снимали в 3-х странах и установили уникальный рекорд
«Запад ахнул»: впервые эротику в СССР показали в фильме со Стриженовым – подросткам на сеансы был вход воспрещен
Почему без Оракула Матрица не работала: как две программы создали стабильную систему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667