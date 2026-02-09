Меню
Киноафиша Фильмы Левша Расписание сеансов Левша, 2026 в Москве 17 февраля 2026

Расписание сеансов Левша, 17 февраля 2026 в Москве

Вся информация о фильме
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кинозал ГУМа
Площадь Революции
2D
22:05 от 1500 ₽
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
