Киноафиша
Фильмы
Левша
Расписание сеансов Левша, 2026 в Москве
20 февраля 2026
Расписание сеансов Левша, 20 февраля 2026 в Москве
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
16:20
от 390 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
11:25
от 500 ₽
Киноклуб Эльдар
Проспект Вернадского
2D
10:10
от 200 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
11:20
от 320 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
12:55
от 440 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
15:50
от 630 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
14:05
от 560 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Первая
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, драма, мелодрама
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Счастлив, когда ты нет
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
