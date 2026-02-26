«Я Нюша №1, меня зовут Аня»: в соцсетях объявилась реальный прототип героини «Смешариков» (видео)

В «Рыцаре Семи Королевств» нашли тончайшую отсылку к финалу «Игры престолов»: мое сердце разбилось во второй раз

Этот сериал даже лучше «Игры престолов»: здесь даже финал не подкачал

«Вы занимаетесь тем, чего нет» – узнали автора фразы? Тогда 5 других героев советского кино по смешной цитате угадаете на раз-два (тест)

415 тысяч зрителей поставили этому триллеру из России 7.3: в январе 2026-го «гремел» на стримингах

Настраиваемся на 8 Марта: 10 российских сериалов о большой и чистой любви (без «Ландышей»)

«Экранизация» Гоголя за 3 млрд рублей: опозорила Россию, Джеки Чана и Железного Арни

Чаще смотрят лишь «Первый отдел»: самый популярный русский мини-сериал прямо сейчас – про «терминатора-одиночку» и «злого китайца»

От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»

Пытки на грядке: в советский «Чиполлино» решили не включать шок-сцены с луковым семейством