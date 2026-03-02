Меню
Фильмы
Кутюр
Расписание сеансов Кутюр, 2025 в Москве
9 марта 2026
Расписание сеансов Кутюр, 9 марта 2026 в Москве
Сегодня
2
Завтра
3
ср
4
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Иллюзион
Китай-город
2D
12:15
от 1000 ₽
21:45
от 700 ₽
Кинозал ГУМа
Площадь Революции
2D
14:25
от 1500 ₽
16:25
от 1500 ₽
19:05
от 750 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
18:30
от 580 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
17:50
от 850 ₽
Художественный
Арбатская
2D
10:00
от 890 ₽
14:35
от 1450 ₽
18:40
от 11000 ₽
21:50
от 690 ₽
