Киноафиша
Фильмы
Кутюр
Расписание сеансов Кутюр, 2025 в Москве
14 марта 2026
Расписание сеансов Кутюр, 14 марта 2026 в Москве
Вся информация о фильме
Сегодня
7
Завтра
8
пн
9
вт
10
ср
11
чт
12
пт
13
сб
14
вс
15
ср
18
Академическая
2D
16:50
от 520 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
18:20
от 580 ₽
Художественный
Арбатская
2D
12:30
от 790 ₽
15:30
от 8000 ₽
17:45
от 1200 ₽
19:30
от 1450 ₽
20:30
от 11000 ₽
22:45
от 690 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
