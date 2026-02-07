Его любили в первых сезонах, а потом устали: самый раздражающий персонаж «Сватов» — не Женька, не Валя и не Будько

Всю самую жесть в «Дьяволе носит Prada» не стали показывать: какие задания Миранды выполняла Энди круглыми сутками

Создатели «Фоллаута» раскрыли первые детали 3-го сезона: курс на новые локации и героев (осторожно, спойлеры)

Винни-Пух или Бонифаций: какой ты герой советского мультика по знаку Зодиака

Забытые первоисточники: 7 фильмов из СССР, без которых не было бы «Звездных войн» и другой голливудской фантастики

«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала

Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью

Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами

Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая

Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод