Рецепт главного новогоднего блюда из «Иронии судьбы»: от такого ростбифа Ипполит бы не отказался

Самый популярный трейлер 2025 года набрал 181,5 млн просмотров всего за 24 часа: вот какую комедию с нетерпением ждут люди

«Крякнуть, плюнуть и склеить скотч»: как 5 слов из «Смешариков» выдали родство Пина и Шкипера из «Мадагаскар»

«Невероятно захватывающий»: если нравятся «Корона» и «Аббатство Даунтон», нельзя пропустить этот мини-сериал — всего 10 серий и рейтинг 7,7

Выбрал лучшие зарубежные сериалы за 15 лет: «Одни из нас», «Престолы» и «Аркейн» в списке, но какой ценой - мнение автора Киноафиши

«Очень странные дела» идут по пути «Игры престолов»: 200 тысяч зрителей уже протестуют — Netflix вырезал самые важные сцены

Новогодний хит ушел в отрыв и собрал почти 400 млн рублей в прокате — зрители сделали выбор не в пользу нового «Шурика»

Немоляева предпочла театр дому и Новому году: в 2026-м даже без коронного «Оливье»

«Господь ее услышал»: дочь раскрыла предсмертное желание Алентовой - слезы на глазах от слов Меньшовой

Вивиан и Эдвард снова вместе? Продолжение «Красотки» снимут спустя 35 лет — но из-за Ричарда Гира могут быть проблемы