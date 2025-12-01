Меню
Фильмы
Большой Театр: Щелкунчик
Расписание сеансов Большой Театр: Щелкунчик, 2024 в Москве
30 декабря 2025
Расписание сеансов Большой Театр: Щелкунчик, 30 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Постеры
Вся информация о фильме
вт
30
ср
31
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Большой Театр: Щелкунчик»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
19:00
от 1000 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
18:00
от 1200 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
16:30
от 1200 ₽
19:00
от 1200 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
17:00
от 1200 ₽
19:30
от 1200 ₽
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D
17:00
от 1200 ₽
19:30
от 1200 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
16:30
от 1200 ₽
19:00
от 1200 ₽
20:00
от 3500 ₽
Каро 6 Будапешт
Алтуфьево
2D
16:30
от 1200 ₽
19:00
от 1200 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
16:30
от 1200 ₽
19:00
от 1200 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
17:00
от 1200 ₽
19:30
от 1200 ₽
20:00
от 3500 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
16:30
от 1200 ₽
19:00
от 1200 ₽
19:30
от 3500 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
16:30
от 1200 ₽
19:00
от 1200 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
16:30
от 1200 ₽
19:00
от 1200 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
16:30
от 1200 ₽
19:00
от 1200 ₽
20:00
от 3500 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
19:30
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
19:30
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
19:00
от 990 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
18:00
от 1000 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
18:00
от 1000 ₽
Синема Стар Селигерская
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
18:00
от 1000 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
18:00
от 1000 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
18:00
от 1000 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
18:00
от 1000 ₽
