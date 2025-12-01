Меню
Киноафиша
Фильмы
Большой Театр: Щелкунчик
Расписание сеансов Большой Театр: Щелкунчик, 2024 в Москве
3 января 2026
Расписание сеансов Большой Театр: Щелкунчик, 3 января 2026 в Москве
Вся информация о фильме
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
22:20
от 750 ₽
00:20
от 750 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
20:40
от 800 ₽
23:40
от 800 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
17:00
от 700 ₽
23:20
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
20:50
от 700 ₽
22:50
от 1500 ₽
00:10
от 700 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
22:25
от 600 ₽
00:05
от 600 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
14:50
от 600 ₽
21:40
от 700 ₽
Синема Стар Селигерская
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
10:50
от 340 ₽
17:00
от 600 ₽
23:30
от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
22:10
от 800 ₽
00:20
от 800 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
22:30
от 650 ₽
00:30
от 650 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
20:40
от 750 ₽
23:40
от 750 ₽
