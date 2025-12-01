Меню
Киноафиша
Фильмы
Большой Театр: Щелкунчик
Расписание сеансов Большой Театр: Щелкунчик, 2024 в Москве
5 января 2026
Расписание сеансов Большой Театр: Щелкунчик, 5 января 2026 в Москве
Как купить билеты на сеанс фильма «Большой Театр: Щелкунчик»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
14:45
от 1200 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Поймать монстра
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
