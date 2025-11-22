Без «Атаки титанов» или «Поднятия уровня в одиночку»: 5 самых пацанских аниме, которые бьют по нервам сильнее любого боевика

А что, если Риддика тренировали.. Хищники? Эти 10 совпадений уже сложно списать на случайность — слишком убедительно

Кто обошел «Триггер» и «Метод»? Неожиданный лидер рейтингов Первого канала — в главный ролях великолепный Юра Боисов

«Это мой натуральный цвет»: только преданные зрители вспомнят 5/5 фильмов СССР по кадрам с блондинками (тест)

Один невинный комментарий Бильбо создал ляп в лоре Толкина — и все из-за сценаристов «Властелина колец»: звучит в самом начале

«Просто потрясающая»: Бобби Браун попала в «Очень странные дела» благодаря Кингу, впечатлила его в другом сериале

Культовый маньяк, горе-космонавт и Джокер: лишь 3 актера могут заменить Деппа-Воробья в «Пиратах…» так, чтоб не было мучительно больно

Очки «мымры», профессия Нади, Мягков без голоса: на 11/11 вопросов о шедеврах Рязанова ответят лишь 5% киноманов – а вы справитесь?

Юлию Пересильд официально убрали из списка лучших актрис: подсидела скандальная молодая звезда сказок

Стоила сущие копейки, собрала $118 000 000: эта мелодрама сделала Йоханссон большой звездой, но то, как ее сняли – настоящее чудо