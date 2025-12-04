Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Сущность Расписание сеансов Сущность, 2025 в Москве 4 декабря 2025

Расписание сеансов Сущность, 4 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 сб 29 вс 30 пн 1 вт 2 ср 3 чт 4 сб 6 вт 9
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сущность»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Центр «Зотов» г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
12:30 от 450 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Есть только МиГ
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Два мира, одно желание
Два мира, одно желание
2025, Турция, мелодрама
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
По-братски
По-братски
2025, Россия, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Эльф и украденное рождество
Эльф и украденное рождество
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Ограбление вместо чудес: Netflix выпустил самый дерзкий праздничный фильм сезона — «Рождественское ограбление»
1 декабря на НТВ стартуют сразу два сериала о врачах: в одном спасают людей, во втором — разрушают представления о медицине
Этот фильм чуть не похоронили, но именно он создал культ «Оскара»: история большого кинопереворота
«Больше таких не предлагать!»: эта комедия СССР с оценкой 7.7 сделала Раневскую народной артисткой – сама актриса ее терпеть не могла
«Невского» с Васильевым смотрит даже Александр Бастрыкин: председатель СК РФ объяснил уникальность хитового детектива НТВ
Вот Ариана Гранде, а потом уже все остальные: почему Синтия Эриво так липнет к коллеге по фильму «Злая» – мнение психолога
«Штирлиц – скучный, Жеглов – хам»: лучшим героем в истории советского кино нейросеть назвала мошенника-пройдоху
Крош на похоронах, Совунья в могиле: в «Смешариках» десятки «депрессивных» серий, но главную «жесть» россияне не увидят никогда
Что посмотреть на новогодних каникулах: 11 лучших советских мультфильмов
В финале ее показали лишь со спины: в третьем сезоне «Уэнсдей» появится новая Аддамс — и ее роль Бертон доверил своей «музе»
Круглый покорил Балабанова и реальных бандитов: что случилось с актером, который так ярко вспыхнул в «Брате»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше