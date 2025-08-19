Меню
Фильмы
На деревню дедушке
Расписание сеансов На деревню дедушке, 2025 в Москве
19 августа 2025
Расписание сеансов На деревню дедушке, 19 августа 2025 в Москве
2D
18:20
от 610 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
11:50
от 500 ₽
15:45
от 500 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
11:50
от 440 ₽
17:45
от 550 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
11:10
от 500 ₽
14:10
от 500 ₽
17:30
от 600 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
16:45
от 550 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
11:45
от 420 ₽
17:45
от 520 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
12:15
от 420 ₽
16:15
от 420 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
13:15
от 510 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
12:35
от 470 ₽
17:30
от 570 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:30
от 600 ₽
12:45
от 600 ₽
15:00
от 600 ₽
17:15
от 650 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
10:20
от 550 ₽
13:45
от 550 ₽
17:45
от 650 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
11:00
от 660 ₽
13:10
от 660 ₽
15:20
от 660 ₽
17:30
от 720 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
10:30
от 350 ₽
12:35
от 350 ₽
14:40
от 380 ₽
16:35
от 400 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
16:50
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:55
16:20
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:25
14:00
17:10
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:25
12:25
15:00
Киномакс Пражская
Пражская
2D
11:50
13:50
15:50
18:20
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
11:10
от 960 ₽
13:10
от 1140 ₽
18:20
от 700 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
10:20
14:20
18:30
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:15
14:05
16:00
18:20
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
10:30
от 280 ₽
12:30
от 340 ₽
14:30
от 340 ₽
16:30
от 340 ₽
18:30
от 360 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
10:35
от 250 ₽
12:40
от 250 ₽
13:25
от 350 ₽
14:40
от 350 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
10:05
от 370 ₽
12:05
от 370 ₽
14:05
от 480 ₽
16:05
от 480 ₽
18:05
от 520 ₽
20:05
от 520 ₽
Москино Вымпел
Бабушкинская
2D
17:30
от 270 ₽
Москино Кинопарк
пос. Краснопахорское, квартал №107, корп. 7.1
2D
15:35
от 350 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
17:30
от 390 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
13:30
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
11:40
от 470 ₽
13:45
от 520 ₽
15:50
от 520 ₽
17:50
от 620 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
10:20
от 440 ₽
12:20
от 440 ₽
14:25
от 490 ₽
15:15
от 440 ₽
16:25
от 490 ₽
17:15
от 490 ₽
18:25
от 540 ₽
19:30
от 520 ₽
20:25
от 540 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
13:25
от 600 ₽
16:00
от 500 ₽
17:30
от 650 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
10:20
от 330 ₽
12:20
от 330 ₽
14:25
от 400 ₽
16:30
от 400 ₽
18:35
от 500 ₽
20:40
от 500 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
13:10
от 330 ₽
15:15
от 330 ₽
17:20
от 350 ₽
19:20
от 350 ₽
21:25
от 350 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
11:25
от 330 ₽
13:25
от 390 ₽
15:25
от 390 ₽
17:25
от 500 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
12:30
16:15
18:35
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
16:45
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:30
12:30
14:30
16:30
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
14:00
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
11:15
от 450 ₽
13:20
от 500 ₽
15:20
от 500 ₽
17:20
от 600 ₽
19:25
от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:30
от 450 ₽
11:30
от 450 ₽
12:30
от 450 ₽
13:30
от 500 ₽
14:30
от 500 ₽
15:30
от 500 ₽
16:30
от 500 ₽
17:30
от 550 ₽
18:30
от 550 ₽
20:30
от 550 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
10:45
от 450 ₽
12:45
от 450 ₽
15:10
от 500 ₽
17:05
от 550 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
11:10
от 390 ₽
13:10
от 470 ₽
18:00
от 580 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
10:25
от 390 ₽
11:25
от 390 ₽
12:30
от 440 ₽
13:25
от 440 ₽
14:30
от 440 ₽
17:45
от 500 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
10:35
от 370 ₽
11:25
от 370 ₽
12:35
от 430 ₽
13:25
от 430 ₽
14:40
от 430 ₽
15:25
от 430 ₽
16:45
от 430 ₽
17:30
от 500 ₽
18:50
от 500 ₽
