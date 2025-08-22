Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы На деревню дедушке Расписание сеансов На деревню дедушке, 2025 в Москве 22 августа 2025

Расписание сеансов На деревню дедушке, 22 августа 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 17 Завтра 18 вт 19 ср 20 чт 21 пт 22 сб 23
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «На деревню дедушке»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
13:35 16:05 18:15
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Дата начала съемок «Далекого города» объявлена, но почему вместо Мардина выбрали Стамбул?
Такое бывает редко, но все же: 8 фэнтези-сериалов, которые умудрились сделать реально крутую концовку
Самая большая сюжетная дыра «Голодных игр» долгие годы была у всех на виду: зрители в упор не замечали
«Я жив здоров, все хорошо»: каким вырос нескладный хулиган из «Ералаша»
От «бесовской одёжи» до заставки «Мосфильма»: только знатоки вспомнят 5/5 деталей о кино СССР (тест)
Все еще ждут своего часа: пять произведений Стивена Кинга, которые до сих пор не адаптировали на телевидении
«Мощнее, глубже, масштабнее»: этот свежий детектив со звездой «Невского» оценили на 7.2 — продолжение не за горами (фото)
Одри Хепберн, Энтони Хопкинс, Сарик Андреасян — уберите лишнее: вспоминаем все экранизации романа «Война и мир»
Только три фильма выиграли сразу 11 «Оскаров» — спустя десятилетия они остаются мировой классикой
Кем был Женя Лукашин знают многие: но вспомните ли вы, где работали еще 5 героев кино СССР? (тест)
Стивен Кинг обожает этот старый сериал с Кейт Уинслет — спустя почти 15 лет после выхода шоу вернулось в стриминговые топы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше