На деревню дедушке
Расписание сеансов На деревню дедушке, 2025 в Москве
25 августа 2025
Расписание сеансов На деревню дедушке, 25 августа 2025 в Москве
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
10:20
от 500 ₽
13:25
от 500 ₽
16:15
от 500 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
11:50
от 440 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
11:20
от 600 ₽
14:50
от 600 ₽
17:45
от 650 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
11:30
от 550 ₽
17:30
от 650 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
13:10
от 1140 ₽
15:30
от 620 ₽
17:40
от 700 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D
16:00
от 250 ₽
Москино Салют
Академическая
2D
13:20
от 220 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
09:50
от 180 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
14:10
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
13:35
16:05
18:15
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
15:20
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:30
14:30
