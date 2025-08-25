Меню
Расписание сеансов На деревню дедушке, 2025 в Москве 25 августа 2025

Расписание сеансов На деревню дедушке, 25 августа 2025 в Москве

Вся информация о фильме
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
10:20 от 500 ₽ 13:25 от 500 ₽ 16:15 от 500 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
11:50 от 440 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
11:20 от 600 ₽ 14:50 от 600 ₽ 17:45 от 650 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
11:30 от 550 ₽ 17:30 от 650 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
13:10 от 1140 ₽ 15:30 от 620 ₽ 17:40 от 700 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D
16:00 от 250 ₽
Москино Салют
Академическая
2D
13:20 от 220 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
09:50 от 180 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
14:10
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
13:35 16:05 18:15
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
15:20
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:30 14:30
