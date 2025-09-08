Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы На деревню дедушке Расписание сеансов На деревню дедушке, 2025 в Москве 8 сентября 2025

Расписание сеансов На деревню дедушке, 8 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 31 Завтра 1 вт 2 ср 3 чт 4 пт 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10 пт 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «На деревню дедушке»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
12:10
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Пересчитайте членов семьи Уизли — одного не хватает: почему фильмы вырезали самого крутого и харизматичного брата?
Настраиваемся на 1 сентября: 4 советских фильма про школу, которые будет интересно смотреть и сейчас
Даже не думайте отказываться от просмотра: 5 главных сериальных премьер, которые выйдут в сентябре 2025 года
«Я купилась на мордашку тигра»: почему «Кейпоп-охотницы» стали № 1 на Netflix — феномен объяснила композер «Киберслава»
Раздражает более 1/4 опрошенных: зрители назвали глупейший штамп в кино — встречается в большинстве российских сериалов и фильмов
Okko анонсировал самый уникальный сериал XXI века: конкурентов у «Вегетации» с Серебряковым нет даже в Голливуде
От мурашек до панической атаки: топ-5 психологических триллеров 2025 года, которые захочется пересмотреть еще раз
«До “Молчания ягнят” — был он»: 3 сезон «Монстра» от Netflix расскажет о кошмарном реальном маньяке — уже от постеров мурашки по коже
Не Хаяо Миядзаки, но тоже круто: 6 аниме от студии Ghibli, которые вы могли пропустить — о любви, созидании и взрослении
Несбыточная мечта Миядзаки: роботы в «Небесном замке Лапута» не говорили ни слова, но их роль куда важнее, чем кажется на первый взгляд
«Странный автор»: братья Стругацкие зачитывались шедеврами Кинга, но великим коллегу так и не признали — хвалили лишь один фильм по нему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше