Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
На деревню дедушке
Расписание сеансов На деревню дедушке, 2025 в Москве
8 сентября 2025
Расписание сеансов На деревню дедушке, 8 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
31
Завтра
1
вт
2
ср
3
чт
4
пт
5
сб
6
вс
7
пн
8
вт
9
ср
10
пт
12
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «На деревню дедушке»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
12:10
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
Пересчитайте членов семьи Уизли — одного не хватает: почему фильмы вырезали самого крутого и харизматичного брата?
Настраиваемся на 1 сентября: 4 советских фильма про школу, которые будет интересно смотреть и сейчас
Даже не думайте отказываться от просмотра: 5 главных сериальных премьер, которые выйдут в сентябре 2025 года
«Я купилась на мордашку тигра»: почему «Кейпоп-охотницы» стали № 1 на Netflix — феномен объяснила композер «Киберслава»
Раздражает более 1/4 опрошенных: зрители назвали глупейший штамп в кино — встречается в большинстве российских сериалов и фильмов
Okko анонсировал самый уникальный сериал XXI века: конкурентов у «Вегетации» с Серебряковым нет даже в Голливуде
От мурашек до панической атаки: топ-5 психологических триллеров 2025 года, которые захочется пересмотреть еще раз
«До “Молчания ягнят” — был он»: 3 сезон «Монстра» от Netflix расскажет о кошмарном реальном маньяке — уже от постеров мурашки по коже
Не Хаяо Миядзаки, но тоже круто: 6 аниме от студии Ghibli, которые вы могли пропустить — о любви, созидании и взрослении
Несбыточная мечта Миядзаки: роботы в «Небесном замке Лапута» не говорили ни слова, но их роль куда важнее, чем кажется на первый взгляд
«Странный автор»: братья Стругацкие зачитывались шедеврами Кинга, но великим коллегу так и не признали — хвалили лишь один фильм по нему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667