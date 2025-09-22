Кто из хоббитов «Властелина колец» был младше всех: Фродо напрасно считали юным и несмышленым

Американцы сняли лучший сериал про советских шпионов: оцените — получилось слишком правдоподобно

Цензоры СССР пытались запретить «Пластилиновую ворону»: неужели всему виной голос Мюллера из «17 мгновений весны»?

Зеницу против Танджиро: кто сильнее в «Истребителе демонов» — итог не понравится фанатам «блондинчика»

«Несмешной кусок мусора»: российского «Холопа» пересняли в 4 странах, но оригинал «зашел» далеко не всем — ругают и иностранцы, и русские

В российской версии «Аркейна» цветастых красоток заменят богатыри, Щелкунчик и умилительный зверек: есть первый кадр (фото)

«Просто ждем»: Disney готовит почву для сиквела культовой комедии 90-х — Линдси Лохан снова стала популярной

Сколько лет Танджиро в 4-м сезоне «Истребителя демонов»? За все время возраст не поменялся — вот когда герой повзрослеет

Стивен Кинг рассказал о собственном подходе к экранизациям своих книг — на съемочной площадке писатель не так суров, как могло показаться

В «Дайте жалобную книгу» Рязанов критиковал власти СССР так тонко, что цензура этого даже не заметила: да и большинство зрителей — тоже