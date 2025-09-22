Меню
Киноафиша Фильмы На деревню дедушке Расписание сеансов На деревню дедушке, 2025 в Москве 22 сентября 2025

Расписание сеансов На деревню дедушке, 22 сентября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «На деревню дедушке»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
12:15 от 550 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
11:10 от 660 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
11:30 от 500 ₽ 13:50 от 440 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:50 от 300 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
10:25 от 440 ₽ 12:20 от 500 ₽ 14:15 от 500 ₽
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
2025, Россия, анимация
2025, Россия, комедия, криминал
2025, США, боевик, приключения, семейный
2025, США, ужасы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
2025, Россия, комедия, фантастика
2025, Россия, драма
2025, США, спорт
