Фильмы
Август
Расписание сеансов Август, 2025 в Москве
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
10:55
от 500 ₽
13:50
от 600 ₽
16:45
от 650 ₽
19:40
от 650 ₽
22:35
от 650 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
11:00
от 380 ₽
13:55
от 410 ₽
16:50
от 410 ₽
19:45
от 500 ₽
22:40
от 500 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
10:55
от 310 ₽
13:50
от 360 ₽
16:45
от 360 ₽
19:40
от 380 ₽
22:35
от 380 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
10:30
от 250 ₽
13:20
от 350 ₽
16:10
от 350 ₽
19:00
от 400 ₽
21:50
от 400 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
11:15
от 500 ₽
14:10
от 640 ₽
17:05
от 700 ₽
20:00
от 700 ₽
22:55
от 700 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:25
от 520 ₽
13:20
от 570 ₽
16:15
от 570 ₽
19:10
от 670 ₽
22:05
от 670 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
19:30
от 520 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
10:30
от 1100 ₽
13:25
от 1100 ₽
16:20
от 1100 ₽
19:15
от 1300 ₽
22:10
от 1300 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
10:55
от 390 ₽
13:50
от 430 ₽
16:45
от 430 ₽
19:40
от 590 ₽
22:35
от 590 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
10:55
от 310 ₽
13:50
от 350 ₽
16:45
от 370 ₽
19:40
от 370 ₽
22:35
от 370 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
10:20
от 350 ₽
19:05
от 540 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
11:25
от 520 ₽
14:20
от 620 ₽
17:15
от 670 ₽
20:10
от 670 ₽
23:05
от 670 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
19:05
от 620 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
10:25
от 1100 ₽
13:20
от 1100 ₽
16:15
от 1100 ₽
19:10
от 1300 ₽
22:05
от 1300 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
19:30
от 630 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
20:00
от 630 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
10:30
от 400 ₽
13:20
от 470 ₽
16:10
от 470 ₽
19:00
от 580 ₽
21:50
от 580 ₽
