Расписание сеансов Август, 2025 в Москве 27 сентября 2025

Расписание сеансов Август, 27 сентября 2025 в Москве

чт 25 пт 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 1
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
10:55 от 600 ₽ 13:50 от 700 ₽ 16:45 от 700 ₽ 19:40 от 700 ₽ 22:35 от 700 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
11:00 от 450 ₽ 13:55 от 560 ₽ 16:50 от 560 ₽ 19:45 от 560 ₽ 22:40 от 560 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
10:55 от 340 ₽ 13:50 от 380 ₽ 16:45 от 380 ₽ 19:40 от 400 ₽ 22:35 от 400 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
10:30 от 350 ₽ 13:20 от 400 ₽ 16:10 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 21:50 от 400 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
11:15 от 600 ₽ 14:10 от 700 ₽ 17:05 от 700 ₽ 20:00 от 700 ₽ 22:55 от 700 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:25 от 650 ₽ 13:20 от 800 ₽ 16:15 от 800 ₽ 19:10 от 800 ₽ 22:05 от 800 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
19:30 от 590 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
10:30 от 1100 ₽ 13:25 от 1300 ₽ 16:20 от 1300 ₽ 19:15 от 1300 ₽ 22:10 от 1300 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
10:55 от 430 ₽ 13:50 от 590 ₽ 16:45 от 590 ₽ 19:40 от 590 ₽ 22:35 от 590 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
10:55 от 330 ₽ 13:50 от 380 ₽ 16:45 от 410 ₽ 19:40 от 410 ₽ 22:35 от 410 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
19:05 от 540 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
10:25 от 570 ₽ 13:20 от 670 ₽ 16:15 от 670 ₽ 19:10 от 670 ₽ 22:05 от 670 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
19:05 от 720 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
10:25 от 1100 ₽ 13:20 от 1300 ₽ 16:15 от 1300 ₽ 19:10 от 1300 ₽ 22:05 от 1300 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
19:30 от 680 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
20:00 от 680 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
10:30 от 460 ₽ 13:20 от 550 ₽ 16:10 от 550 ₽ 19:00 от 590 ₽ 21:50 от 590 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
