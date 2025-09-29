Меню
Фильмы
Август
Расписание сеансов Август, 2025 в Москве
29 сентября 2025
Расписание сеансов Август, 29 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
чт
25
пт
26
сб
27
вс
28
пн
29
вт
30
ср
1
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Август»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
10:55
от 450 ₽
13:50
от 500 ₽
16:45
от 550 ₽
19:40
от 550 ₽
22:35
от 550 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
11:00
от 350 ₽
13:55
от 380 ₽
16:50
от 380 ₽
19:45
от 450 ₽
22:40
от 450 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
10:55
от 280 ₽
13:50
от 340 ₽
16:45
от 340 ₽
19:40
от 360 ₽
22:35
от 360 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
10:30
от 250 ₽
13:20
от 350 ₽
16:10
от 350 ₽
19:00
от 350 ₽
21:50
от 350 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
11:15
от 470 ₽
14:10
от 580 ₽
17:05
от 620 ₽
20:00
от 620 ₽
22:55
от 620 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:25
от 470 ₽
13:20
от 520 ₽
16:15
от 520 ₽
19:10
от 620 ₽
22:05
от 620 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
19:30
от 490 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
10:30
от 900 ₽
13:25
от 900 ₽
16:20
от 900 ₽
19:15
от 1100 ₽
22:10
от 1100 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
10:55
от 330 ₽
13:50
от 400 ₽
16:45
от 400 ₽
19:40
от 500 ₽
22:35
от 500 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
10:55
от 290 ₽
13:50
от 330 ₽
16:45
от 350 ₽
19:40
от 350 ₽
22:35
от 350 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
19:05
от 500 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
11:25
от 470 ₽
14:20
от 520 ₽
17:15
от 620 ₽
20:10
от 620 ₽
23:05
от 620 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
19:05
от 570 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
10:25
от 900 ₽
13:20
от 900 ₽
16:15
от 900 ₽
19:10
от 1100 ₽
22:05
от 1100 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
19:30
от 580 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
20:00
от 550 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
10:30
от 370 ₽
13:20
от 430 ₽
16:10
от 430 ₽
19:00
от 500 ₽
21:50
от 500 ₽
