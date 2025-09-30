Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Август Расписание сеансов Август, 2025 в Москве 30 сентября 2025

Расписание сеансов Август, 30 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 25 пт 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Август»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
10:55 от 450 ₽ 13:50 от 500 ₽ 16:45 от 550 ₽ 19:40 22:35
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
11:00 от 350 ₽ 13:55 от 380 ₽ 16:50 от 380 ₽ 19:45 22:40
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
10:55 от 280 ₽ 13:50 от 340 ₽ 16:45 от 340 ₽ 19:40 22:35
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
10:30 от 250 ₽ 13:20 от 350 ₽ 16:10 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽ 21:50 от 350 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
11:15 от 470 ₽ 14:10 от 580 ₽ 17:05 от 620 ₽ 20:00 22:55
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:25 от 470 ₽ 13:20 от 520 ₽ 16:15 от 520 ₽ 19:10 от 620 ₽ 22:05 от 620 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
19:30 от 490 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
10:30 от 900 ₽ 13:25 от 900 ₽ 16:20 от 900 ₽ 19:15 22:10
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
10:55 от 330 ₽ 13:50 от 400 ₽ 16:45 от 400 ₽ 19:40 22:35
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
10:55 от 290 ₽ 13:50 от 330 ₽ 16:45 от 350 ₽ 19:40 22:35
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
19:05 от 500 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
11:25 от 470 ₽ 14:20 от 520 ₽ 17:15 от 620 ₽ 20:10 от 620 ₽ 23:05 от 620 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
19:05 от 570 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
10:25 от 900 ₽ 13:20 от 900 ₽ 16:15 от 900 ₽ 19:10 22:05
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
19:30 от 580 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
20:00 от 550 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
10:30 от 370 ₽ 13:20 от 430 ₽ 16:10 от 430 ₽ 19:00 от 500 ₽ 21:50 от 500 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Уже небось забыли, чем закончилась первая часть 2 сезона «Уэнсдей»? Освежаем память перед 3 сентября
«Сталлоне на уровне с Паламарчуком!: cвежие кадры со съемок «Невского-8» вызвали ажиотаж в Сети
Думали, что в топе блокбастеры? В 2024 году 10 фильмов получили 100% на Rotten Tomatoes — запомните названия
В 98-м вышла лента, удивительно похожая на «Интерстеллар»: герои искали новый дом в космосе и боролись с предателем
Ненавидите запоминать персонажей? Эти 10 фильмов созданы для вас — один герой в центре сюжета (есть даже лента с Хабенским)
«Когда уже закончится этот бред?!»: НТВ запускает уже 4-й сезон этого сериала — но зрители и первого не хотели (почти все)
«Подняли бы на новый уровень»: 2 серии «Места встречи изменить нельзя» зрителям не показали — цензура в СССР резала без ножа
Для фанатов «Невского» и не только: 8 детективов с наиболее высокими оценками — у каждого рейтинг не ниже «восьмерки»
Бортко колебался до последнего: этот советский фильм мог никогда не выйти — спустя время стал его визитной карточкой
Лев влюбился в овечку, теперь в 4K: скоро на экраны вновь выйдут «Сумерки», но есть одна неприятная новость
«Не получается раскрыть потенциал»: зрители назвали лучший сериал Антона Васильева — удивитесь, но это не «Невский»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше