Фильмы
Август
Расписание сеансов Август, 2025 в Москве
6 октября 2025
Расписание сеансов Август, 6 октября 2025 в Москве
О фильме
Вся информация о фильме
Москино Сатурн
Свиблово
2D
10:15
от 150 ₽
19:40
от 270 ₽
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
11:10
от 350 ₽
12:35
от 400 ₽
15:25
от 400 ₽
18:15
от 450 ₽
20:30
от 400 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
10:25
от 340 ₽
13:05
от 420 ₽
15:45
от 450 ₽
18:25
от 500 ₽
21:05
от 500 ₽
Времена года
Парк Победы
2D
11:20
от 7000 ₽
14:10
от 7000 ₽
17:00
от 7000 ₽
19:50
от 7000 ₽
22:40
от 7000 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
13:10
от 600 ₽
16:05
от 650 ₽
19:00
от 650 ₽
20:35
от 650 ₽
21:55
от 650 ₽
23:25
от 650 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
10:35
11:45
12:40
14:25
15:20
17:05
18:05
19:45
21:25
Каро 10 София
Щелковская
2D
10:10
от 550 ₽
11:30
от 550 ₽
13:10
от 550 ₽
14:30
от 550 ₽
16:10
от 550 ₽
17:10
от 660 ₽
18:10
от 660 ₽
19:10
от 660 ₽
20:10
от 660 ₽
21:10
от 660 ₽
23:10
от 660 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
10:30
от 420 ₽
12:10
от 420 ₽
13:30
от 420 ₽
15:00
от 420 ₽
16:30
от 420 ₽
18:00
от 520 ₽
19:30
от 520 ₽
21:00
от 520 ₽
22:30
от 520 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
10:25
от 600 ₽
11:25
от 450 ₽
13:15
от 650 ₽
14:15
от 480 ₽
16:10
от 650 ₽
17:05
от 550 ₽
19:05
от 700 ₽
19:55
от 550 ₽
22:00
от 700 ₽
22:45
от 550 ₽
23:40
от 570 ₽
Кинозал ГУМа
Площадь Революции
2D
13:10
от 1000 ₽
16:35
от 600 ₽
19:20
от 600 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
10:20
от 280 ₽
13:10
от 410 ₽
14:20
от 410 ₽
18:40
от 470 ₽
2D, VIP
15:10
от 400 ₽
20:10
от 400 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:10
от 340 ₽
12:10
от 400 ₽
15:50
от 460 ₽
18:40
от 480 ₽
20:20
от 480 ₽
23:10
от 480 ₽
2D, VIP
13:50
от 970 ₽
16:40
от 970 ₽
22:10
от 1010 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:20
от 340 ₽
11:50
от 870 ₽
13:10
от 470 ₽
14:10
от 470 ₽
15:20
от 470 ₽
17:20
от 990 ₽
18:10
от 530 ₽
19:20
от 530 ₽
20:50
от 530 ₽
22:10
от 530 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:20
от 400 ₽
11:40
от 1010 ₽
12:30
от 480 ₽
13:10
от 570 ₽
14:10
от 1190 ₽
15:20
от 570 ₽
17:20
от 1190 ₽
18:10
от 650 ₽
19:20
от 1350 ₽
20:50
от 750 ₽
22:10
от 1350 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
10:50
от 250 ₽
13:40
от 300 ₽
16:30
от 300 ₽
19:20
от 350 ₽
22:10
от 350 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:30
от 350 ₽
12:30
от 410 ₽
13:20
от 480 ₽
14:10
от 480 ₽
15:20
от 480 ₽
16:20
от 480 ₽
18:10
от 540 ₽
19:20
от 540 ₽
20:40
от 540 ₽
21:40
от 540 ₽
2D, VIP
11:40
от 870 ₽
17:20
от 1010 ₽
22:50
от 1130 ₽
Колибри Москва
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
10:00
12:40
17:10
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
10:15
от 320 ₽
11:25
от 320 ₽
13:05
от 420 ₽
14:15
от 420 ₽
15:55
от 420 ₽
17:05
от 420 ₽
18:45
от 420 ₽
19:55
от 420 ₽
21:35
от 420 ₽
22:45
от 420 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
11:45
от 540 ₽
13:25
от 550 ₽
14:40
от 650 ₽
16:20
от 550 ₽
17:35
от 690 ₽
19:15
от 590 ₽
20:30
от 690 ₽
22:10
от 590 ₽
23:25
от 690 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
10:20
от 1500 ₽
12:20
от 300 ₽
19:00
от 300 ₽
21:10
от 2500 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D
15:40
от 230 ₽
20:15
от 270 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D
17:40
от 290 ₽
20:25
от 290 ₽
Москино Кинопарк
пос. Краснопахорское, квартал №107, корп. 7.1
2D
19:25
от 420 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
15:55
от 320 ₽
18:45
от 390 ₽
Москино Салют
Академическая
2D
13:30
от 220 ₽
18:10
от 320 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
17:50
от 300 ₽
20:40
от 300 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
15:15
от 320 ₽
18:05
от 390 ₽
20:55
от 390 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
10:00
от 170 ₽
14:30
от 290 ₽
19:00
от 370 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
12:20
от 230 ₽
20:30
от 330 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
13:40
15:40
19:40
21:10
Победа
Крестьянская Застава
2D
14:20
от 300 ₽
20:45
от 450 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
10:50
от 300 ₽
13:30
от 300 ₽
16:15
от 450 ₽
19:00
от 550 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
11:05
от 350 ₽
13:50
от 350 ₽
16:35
от 450 ₽
19:20
от 550 ₽
22:00
от 550 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
11:30
от 460 ₽
12:30
от 460 ₽
14:20
от 510 ₽
15:20
от 510 ₽
17:10
от 560 ₽
18:10
от 560 ₽
20:00
от 560 ₽
21:05
от 560 ₽
22:50
от 560 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
10:30
от 400 ₽
13:20
от 470 ₽
16:10
от 470 ₽
19:00
от 570 ₽
20:25
от 570 ₽
21:50
от 570 ₽
23:15
от 570 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
10:10
от 410 ₽
11:35
от 360 ₽
13:05
от 450 ₽
14:30
от 400 ₽
16:00
от 470 ₽
17:25
от 420 ₽
18:55
от 470 ₽
20:20
от 420 ₽
21:50
от 470 ₽
23:15
от 420 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:10
от 340 ₽
13:10
от 440 ₽
13:50
от 700 ₽
16:10
от 440 ₽
17:30
от 500 ₽
19:10
от 500 ₽
19:50
от 1200 ₽
20:30
от 500 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:40
от 400 ₽
12:20
от 440 ₽
14:55
от 700 ₽
15:55
от 440 ₽
17:20
от 600 ₽
19:00
от 600 ₽
20:10
от 1100 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:30
от 300 ₽
13:20
от 400 ₽
14:50
от 400 ₽
16:10
от 420 ₽
17:50
от 550 ₽
19:00
от 550 ₽
19:40
от 800 ₽
20:40
от 550 ₽
21:50
от 550 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:50
от 400 ₽
13:00
от 400 ₽
15:00
от 1000 ₽
16:00
от 500 ₽
17:05
от 600 ₽
19:00
от 600 ₽
20:10
от 1200 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:30
от 270 ₽
13:00
от 300 ₽
16:00
от 380 ₽
19:00
от 450 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:20
от 300 ₽
11:20
от 300 ₽
12:10
от 380 ₽
13:15
от 380 ₽
14:10
от 380 ₽
15:10
от 450 ₽
16:10
от 450 ₽
17:00
от 550 ₽
18:00
от 550 ₽
19:00
от 550 ₽
19:50
от 550 ₽
20:50
от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:40
от 400 ₽
14:50
от 700 ₽
15:35
от 580 ₽
19:10
от 600 ₽
20:00
от 1200 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:20
от 300 ₽
12:15
от 400 ₽
13:20
от 400 ₽
16:20
от 520 ₽
17:30
от 520 ₽
19:20
от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
10:10
от 300 ₽
13:10
от 400 ₽
15:05
от 900 ₽
16:10
от 480 ₽
17:20
от 500 ₽
19:10
от 500 ₽
20:10
от 1200 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
11:30
от 470 ₽
12:45
от 450 ₽
14:20
от 520 ₽
15:35
от 500 ₽
17:10
от 620 ₽
18:25
от 600 ₽
20:00
от 620 ₽
22:50
от 620 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:30
от 570 ₽
11:35
от 550 ₽
13:20
от 620 ₽
14:25
от 600 ₽
16:10
от 620 ₽
17:15
от 650 ₽
19:00
от 670 ₽
20:05
от 650 ₽
21:50
от 670 ₽
23:00
от 650 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
11:00
от 670 ₽
12:15
от 500 ₽
13:50
от 770 ₽
16:40
от 770 ₽
17:45
от 570 ₽
19:30
от 870 ₽
22:20
от 870 ₽
23:15
от 570 ₽
