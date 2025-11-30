Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Август
Расписание сеансов Август, 2025 в Москве
30 ноября 2025
Расписание сеансов Август, 30 ноября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
25
Завтра
26
чт
27
пт
28
сб
29
вс
30
пн
1
вт
2
ср
3
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Август»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Pushka в ТРЦ "Ладья"
Митино
2D
15:30
от 600 ₽
Pushka в ТРЦ «Клён»
Бабушкинская
2D
11:40
от 450 ₽
20:10
от 590 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
16:05
от 720 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
16:55
от 660 ₽
21:10
от 680 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
11:05
от 420 ₽
16:50
от 500 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
11:30
от 500 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
18:40
от 800 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
10:15
от 720 ₽
18:20
от 480 ₽
22:00
от 480 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
15:00
от 670 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
17:10
от 700 ₽
19:10
от 700 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
17:30
от 650 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
16:10
от 600 ₽
19:10
от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
16:15
от 700 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
15:25
от 650 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
16:35
от 720 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
12:15
от 620 ₽
17:15
от 660 ₽
20:55
от 660 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Сущность
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания, драма
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Джекпот
Отзывы
2025, США, боевик
Снимали вовсе не зимой и без настоящего снега: раскрываем обман главного новогоднего фильма «Ирония судьбы»
Астерикс и Обеликс уедут из Галлии: новая премьера в культовой франшизе забросит героев очень далеко
«Склиф» с Асмус и Лыковым стартует уже 2 декабря: вот что покажут в первых сериях, сколько их будет и где смотреть (трейлер)
Три цитаты Верочки из «Служебного романа», доказывающие, что секретарь умнее Мымры и Новосельцева
«Как это могло стать хитом?»: советскую «Большую перемену» спустя полвека россияне окрестили «пропагандистским бредом»
«Настоящий детектив» в российской глубинке: этот мрачный российский нуар на ТВ не пустили — но те, кто посмотрел, ставит 7,7 баллов
«Налетай, торопись, покупай живопись!»: только фанаты Гайдая вспомнят, откуда эти 5 цитат (тест)
«Мишка погиб еще в первой серии»: ИИ посмотрел все эпизоды «Маши и Медведя» и пришел к выводу, от которого мурашки по коже
Ждете 6-ю серию «Вампиров средней полосы 3»? В 2025 году продолжение не выйдет, у проекта есть проблемы (инсайд)
Валера, Степа и… Арнольд? Как зовут роботов из «Кибердеревни» и для чего они нужны (спойлер: Робогозин – не самый полезный из всех)
Маша, отвертка и 100 000 000 просмотров на YouTube: чем уникальна 81-я серия «Маши и Медведя»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667