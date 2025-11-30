Снимали вовсе не зимой и без настоящего снега: раскрываем обман главного новогоднего фильма «Ирония судьбы»

Астерикс и Обеликс уедут из Галлии: новая премьера в культовой франшизе забросит героев очень далеко

«Склиф» с Асмус и Лыковым стартует уже 2 декабря: вот что покажут в первых сериях, сколько их будет и где смотреть (трейлер)

Три цитаты Верочки из «Служебного романа», доказывающие, что секретарь умнее Мымры и Новосельцева

«Как это могло стать хитом?»: советскую «Большую перемену» спустя полвека россияне окрестили «пропагандистским бредом»

«Настоящий детектив» в российской глубинке: этот мрачный российский нуар на ТВ не пустили — но те, кто посмотрел, ставит 7,7 баллов

«Налетай, торопись, покупай живопись!»: только фанаты Гайдая вспомнят, откуда эти 5 цитат (тест)

«Мишка погиб еще в первой серии»: ИИ посмотрел все эпизоды «Маши и Медведя» и пришел к выводу, от которого мурашки по коже

Ждете 6-ю серию «Вампиров средней полосы 3»? В 2025 году продолжение не выйдет, у проекта есть проблемы (инсайд)

Валера, Степа и… Арнольд? Как зовут роботов из «Кибердеревни» и для чего они нужны (спойлер: Робогозин – не самый полезный из всех)