Сон с огненным мечом всё выдал: был ли Джон Сноу Азором Ахаем на самом деле в «Игре престолов»

Помните культовую сцену с Воландом из «Мастера и Маргариты»? Там засветились десятки реальных «знаменитостей» — разобрали самых опасных из них

Киану Ривз отказался от 12 млн долларов за роль в этом фильме с Буллок и попал в «черный список» на 10 лет: его спасла только «Матрица»

Готовьте пачку «Оскаров»: худшие прогнозы об «Аватаре 3» не сбылись – Кэмерон наконец исправил главную ошибку прошлых частей

«Переходный возраст» – сериал №1 в 2025-м: но не лидер в 28 странах, собравший 50 млн за 7 дней – а вот аргентинской драме с оценкой 7.3 это удалось

Переврали и оскорбили: китайцы на дух не переносили диснеевскую «Мулан» — но лишь до тех пор, пока не вышел ремейк

«Одного похода мало»: зрители уже глянули в кино «нового» «Убить Билла» – итоговой оценки Тарантино ждал 20+ лет

Только выросшие в СССР пройдут этот тест по фильму «Джентльмены удачи»: проверим знание и цитат, и сюжета

Минус семь кило, оголенные нервы и обнаженные съемки в феврале: Воробьев - о сложностях съемок для Netflix

Снимите уже 3 сезон «Меча»: этот сериал НТВ можно назвать отцом «Глухаря» и дедом «Невского»