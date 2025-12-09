Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Август
Расписание сеансов Август, 2025 в Москве
17 декабря 2025
Расписание сеансов Август, 17 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
9
Завтра
10
чт
11
пт
12
сб
13
вс
14
пн
15
вт
16
ср
17
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Август»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
14:30
от 660 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
15:00
от 500 ₽
Каро 11 Октябрь
Смоленская
2D
11:30
от 610 ₽
16:10
от 610 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
14:25
от 480 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
12:05
от 320 ₽
17:35
от 450 ₽
Москино Марс
г. Москва, ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
2D
11:10
от 370 ₽
Москино Рассвет
г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
11:10
от 420 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
15:20
от 420 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
18:40
от 550 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
15:15
от 500 ₽
21:00
от 570 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Семьянин
Отзывы
2025, Россия, комедия
Шальная императрица
Отзывы
2025, Россия, комедия
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Метод исключения
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Крипер
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, ужасы
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
«В каком страшном мире мы живем!»: после этого сериала НТВ у зрителей не осталось положительных комментариев
Векна не главный: звезда «Очень странных дел» проговорился, кто реально управляет злом в финале
«12 серий пролетели как один миг, круто и динамично»: почему «Самозванца» называют главным детективом НТВ 2025 года
Дети «кайфанут» и так, но с взрослыми сложнее: какие фильмы смотреть перед «Зверополисом 2», чтобы точно понять все отсылки
Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась
Крипке скрывал, но...: какая роль досталась Падалеки в «Пацанах» - воссоединение братьев Винчестеров состоится в апреле
«Уже круче 5 сезона!»: внезапно вышел спин-офф «Очень странных дел» про Нэнси и Робин – и его финал оставит вас в слезах
«Забить мужа молотком до смерти»: в «Умри, моя любовь» Лоуренс выдала лучшую роль за годы – и от скрытого смысла драмы становится не по себе
Кастинг объявляли несколько раз, Пальто с Зимой уже на низком старте: что известно про 2 сезон «Слова пацана. Кровь на асфальте»
Почему Пеннивайз стал именно клоуном? В новой серии «Добро пожаловать в Дерри» ответили на главную загадку франшизы «Оно»
230 млн человек ошибались? Этот боевик Netflix с плачевными 6.3 «банален и не интересен» – но все равно стал №2 в истории платформы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667