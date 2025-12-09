«В каком страшном мире мы живем!»: после этого сериала НТВ у зрителей не осталось положительных комментариев

Векна не главный: звезда «Очень странных дел» проговорился, кто реально управляет злом в финале

«12 серий пролетели как один миг, круто и динамично»: почему «Самозванца» называют главным детективом НТВ 2025 года

Дети «кайфанут» и так, но с взрослыми сложнее: какие фильмы смотреть перед «Зверополисом 2», чтобы точно понять все отсылки

Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась

Крипке скрывал, но...: какая роль досталась Падалеки в «Пацанах» - воссоединение братьев Винчестеров состоится в апреле

«Уже круче 5 сезона!»: внезапно вышел спин-офф «Очень странных дел» про Нэнси и Робин – и его финал оставит вас в слезах

«Забить мужа молотком до смерти»: в «Умри, моя любовь» Лоуренс выдала лучшую роль за годы – и от скрытого смысла драмы становится не по себе

Кастинг объявляли несколько раз, Пальто с Зимой уже на низком старте: что известно про 2 сезон «Слова пацана. Кровь на асфальте»

Почему Пеннивайз стал именно клоуном? В новой серии «Добро пожаловать в Дерри» ответили на главную загадку франшизы «Оно»