Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Август Расписание сеансов Август, 2025 в Москве 30 декабря 2025

Расписание сеансов Август, 30 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 24 Завтра 25 пт 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 31
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Август»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
15:10 от 1210 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
17:40 от 1100 ₽
Каро 6 Будапешт
Алтуфьево
2D
12:40 от 1100 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
16:05 от 1100 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
16:10 от 1100 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
14:00 от 1100 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
11:00 от 1050 ₽ 15:30 от 1210 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
15:50 от 670 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
2011, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Сыграла внучку в «Ворошиловском стрелке», но потом пропала с экранов: что стало с Анной Синякиной?
Нолан еще не снял «Одиссею», а ее уже называют главным фильмом 2026 года: трейлер вышел — и зрители в восторге (видео)
На первое место чарта Apple TV внезапно вырвался сериал 1998 года: обошел даже культового «Ганнибала»
«Беспрецедентная чушь»: мылодраму с красавчиком-Озчивитом зрители назвали «худшим в фильмом в истории» — позорный рейтинг 3.7/10
Отказалась от наследия и 30 лет избегает знаменитого деда: как живет и выглядит внучка Михалкова и Вертинской (фото)
Комедия без юмора, хоррор без ужаса: новая «Анаконда» с Блэком – полный провал, и вот, кому она точно понравится
Как Карта мародеров перекочевала к братьям Уизли — важный момент остался за кадром: кое-кто в Хогвартсе хранил ее годами
Сколько зарабатывали в СССР в перерасчете на сегодня: гонорар Штирлица из «17 мгновений весны» в 5500 – круто, но в рамках разумного
7 идей маникюра из кино СССР, чтобы встретить год Огненной лошади: сможете не только вдохновиться, но и вспомнить, из каких они фильмов? (тест)
Почему «Головоломку» не стали переводить дословно — и тут локализаторы не подвели: настоящее название сбивает с толку
Раскрыть убийство или сойти с ума: индийский «клон» «Достать ножи» держит 100% на RT уже 5 лет – даже у фильмов про Блана рейтинги ниже
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше