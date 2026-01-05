Оторваться от экрана не получится: 10 шикарных сериалов с рейтингом выше 8.0 на IMDb — без проходных эпизодов и разочарований

Советское «Морозко» казалось жестоким? А ведь за 40 лет до Роу вышла другая экранизация сказки, и она ужасает до сих пор: «Жутче, чем в хоррорах»

Не только Рипли выжила на «Ностромо» в финале первого «Чужого»: был еще один персонаж, о которым зрители забыли

«Иронию судьбы» под Новый год смотрят все, но эту музыкальную комедию СССР даже не включают: а ведь ее специально выпустили 30 декабря

Лунгин снял худшую адаптацию сериала из США: Машков с Исаковой не спасли, к критике подключился даже Рогозин

Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино

В топ-10 кассовых голливудских актеров попали сразу 3 Криса: а вот №1 может «продуть» из-за нового «Аватара»

Загадка для любителей советского кино: лишь единицы поймут, что за фильм зашифрован на фото

От «Маши и Медведя» до «Шрека»: нашли 6 новогодних выпусков любимых мультфильмов — возвращают веру в чудо быстрее оливье

265 млн человек не могут ошибаться: 8 самых просматриваемых сериалов на Netflix – смело включайте любой, если устали от поисков