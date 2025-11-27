Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Злая: Навсегда Расписание сеансов Злая: Навсегда, 2025 в Москве 27 ноября 2025

Расписание сеансов Злая: Навсегда, 27 ноября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 27 пт 28 сб 29 вс 30
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Злая: Навсегда»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
12:10 от 670 ₽ 14:35 от 670 ₽ 17:00 от 670 ₽ 19:25 от 750 ₽
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Лысый нянь
Лысый нянь
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
2024, США, ужасы
Вышел первый трейлер «Тайного города» с Пересильд и Биковичем: премьера фэнтези по романам Вадима Панова — в 2026 году (видео)
Хотите увидеть, как Киану Ривз пьет, матерится и цитирует Гайдая? Этот фильм со звездой «Матрицы» сняли в России
Финал уже на носу: вот когда Netflix покажет все серии 5 сезона «Очень странных дел» — напоминаем для тех, кто забыл
«Да, я снова голый»: Крэнстон спустя годы вернется к своей культовой роли: мы тоже в шоке, что речь не про Уолтера Уайта
«Он меня убил»: финал «Очень странных дел» его же авторы сравнили с «Игрой престолов» – но не спешите точить вилы для братьев Даффер
«Из России пишут»: вот кто сыграл советского ученого Алексея в «Очень странных делах» — никакой он не Смирнов
«Все чаще хочется больше реализма»: лишь эти 3 дорамы показывают жизнь в Южной Корее такой, какая она есть на самом деле
В игре было иначе: сериал «Одни из нас» показал правдоподобное начало апокалипсиса — вот откуда появились зомби
Само совершенство: ученые составили топ-10 самых красивых актрис в мире — и на этот раз Белла Хадид осталась за бортом
18 «Эмми» и 99% свежести: этот сериал с рейтингом 8.6 не зря окрестили японской «Игрой престолов» – второй сезон не за горами
На 4 вопроса о кино СССР ответят только самые внимательные: проверьте, входите ли вы в их число (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше