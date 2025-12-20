Когда Брагин и Шибанов ещё ненавидели друг друга: Колесников и Жарков хотят снять приквел «Первого отдела», но реально ли это?

32 серии и премьера осенью 2026 года: второй сезон «Дуплета» уже снимают — дуэт как Брагин и Шибанов, только в юбках

8 января — сразу 2 серии: вышел новый трейлер самого жесткого сезона «Магической битвы» (видео)

«Созданный на небесах» мюзикл СССР 50 лет держит оценку 8.0: не зря за участие Гурченко выпросила квариру, а Миронов – спиннинг

О чем будет 8-й сезон «Невского»: главный герой мертв, но не грустите – создатели уже дали «жирный» намек

Тест ко дню рождения Елизаветы Боярской: вспомните 6 фильмов с актрисой по кадру – свежий «Тоннель» не ждите, слишком просто

Советский фильм покорил Круза: пробил «Железный занавес» и попал в СССР, чтобы напиться с режиссером

Тест для внимательных любителей кино СССР: вспомните, что пропало на 5 кадрах из культовых кинолент

Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с чаепитиями? Если выросли на классике, точно наберете хотя бы 3/5 (тест)

Вспомните 5 новогодних фильмов СССР по цитатам: где героя хотели «шлепнуть для верности» – ответят не все (тест)