Киноафиша Фильмы Малыш Расписание сеансов Малыш, 2026 в Москве 3 марта 2026

Расписание сеансов Малыш, 3 марта 2026 в Москве

Вся информация о фильме
чт 26 пт 27 сб 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Каро 10 София
Щелковская
2D
20:00 от 720 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
20:00 от 660 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
19:30 от 720 ₽
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Первая
2026, Россия, драма, мелодрама
Счастлив, когда ты нет
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
Титаник
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
