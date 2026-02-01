Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Малыш
Расписание сеансов Малыш, 2026 в Москве
4 марта 2026
Расписание сеансов Малыш, 4 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
чт
26
пт
27
сб
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Малыш»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
20:00
от 720 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
20:00
от 660 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
19:30
от 720 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Грозовой перевал
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Первая
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, драма, мелодрама
Счастлив, когда ты нет
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Даже Николь Кидман и Элизабет Тейлор не спасли: 3 провальных фильма, которые оставили своих создателей банкротами
Круче Насти из «Жизни по вызову»: этот сериал с Лизой Моряк едва не пропустила в 2025 году — теперь мечтаю о второй сезоне
Всего 110 минут — и совсем другая Дейнерис из «Игры престолов»: пересмотрела эту драму уже миллион раз — финал необычен
Даже уши не покраснели: Чебурашку современные подростки считают «лживым существом»
Об уникальной военной драме с Пускепалисом зря не трубят на каждом углу: рейтинг 8+, похож на шедевр Нолана (но мрачнее в разы)
У «Невского» на IMDb жалкие 6.3, зато этот детектив с Устюговым получил аж 7.5: россияне его брезгуют досматривать
«А что это вы на меня так смотрите?»: давайте лучше тест пройдем – какие из 6 фраз говорил Милославский в фильме «Иван Васильевич»
Кэмерон снял душераздирающий «Титаник», но на этой новинке 2025 года сам не сдержал слез: уже дважды пересмотрел
Мимо острова Буяна, в царство Сулеймана: «Сказка о царе Салтане» выглядит как история семьи Хюррем
Netflix хотел еще 2-3 серии, но создатель отменил: нового «Терминатора» можете больше не ждать
Рейтинг 6+, но оценят лишь взрослые: «Гостья из будущего» куда сложней, чем кажется – нынешние дети скрытых смыслов Sci-Fi не поймут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667