Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Малыш Расписание сеансов Малыш, 2026 в Москве 12 марта 2026

Расписание сеансов Малыш, 12 марта 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 11 Завтра 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Малыш»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Балтика
Сходненская
2D
15:25 от 560 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
18:45 от 390 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
12:25 от 390 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:50 от 390 ₽ 18:35 от 390 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
22:20 от 390 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
17:30 от 390 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
21:45 от 620 ₽ 23:15 от 620 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
00:00 от 470 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
23:40 от 500 ₽
Москино Нева г. Москва, Беломорская, 16а, центр «Место встречи Нева»
2D
10:30 от 420 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
15:40 от 450 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
10:55 от 560 ₽ 15:35 от 630 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
00:05 от 720 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
13:35 от 440 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
13:40 от 560 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
20:00 от 600 ₽
Синема Стар Селигерская г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
22:15 от 500 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
12:40 от 520 ₽ 19:30 от 700 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
13:50 от 670 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
11:35 от 510 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
16:15 от 580 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
23:55 от 670 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Фанаты насчитали уже чуть ли не девять армий: какие 5 подразделений имел в виду Толкин в «Битве Пяти Воинств»
Зря Вожакину только ругают за «Первый отдел»: в 2010-е она уже блистала в другом главном хите НТВ
Уже 10 лет зрители гадают: так почему Три кота оранжевого цвета
Весна теперь не только на Заречной: вспомните 5 фильмов СССР по весенним улицам (тест)
«Полюбить – так королеву», пройти тест – так на 5/5: вспомните фильм СССР по вдохновляющей цитате
«Ты на Кавказ не езди – тебя убьют»: Этуш до последнего боялся сниматься в «Кавказской пленнице» – было 3 веских причины
Вот идеальный сериал для тех, кто повернут на космосе и тащится от «Марсианина»: 27 марта вернется с новым сезоном
Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»
Нейросеть добралась до фильмов Гайдая: угадайте киноленту по странному рисунку от ИИ (тест для продвинутых)
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
На Netflix вышел 2-й сезон «Ван Писа»: собрали первые отзывы для тех, кто пока не решается на просмотр
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше