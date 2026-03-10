Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Малыш Расписание сеансов Малыш, 2026 в Москве 13 марта 2026

Расписание сеансов Малыш, 13 марта 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 10 Завтра 11 чт 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Малыш»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
21:45 от 620 ₽ 23:15 от 620 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
10:50 от 250 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
00:00 от 470 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
23:40 от 500 ₽
Москино Марс г. Москва, ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
2D
17:20 от 570 ₽
Москино Нева г. Москва, Беломорская, 16а, центр «Место встречи Нева»
2D
13:25 от 550 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
15:40 от 550 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
16:00 от 630 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
00:05 от 720 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
13:35 от 440 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
20:00 от 700 ₽
Синема Стар Селигерская г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
22:15 от 600 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
12:40 от 520 ₽ 19:30 от 700 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
15:35 от 580 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
23:55 от 670 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Вызов Marvel: всего один фантастический боевик может подвинуть целую киновселенную — на Rotten Tomatoes 69% от критиков
Брагин, конечно, хорош: но эти 3 очаровательных злодея составят ему конкуренцию — их сериалы смотрятся на одном дыхании
Шибанов из «Первого отдела» и Тамалин из «Как приручить лису» в новинке НТВ: неожиданное комбо — мрачняком не пахнет
Лучший сериал 2025 года проглатывается за вечер: у него 4 «Золотых глобуса» и всего 4 серии — абсолютный триумф Netflix
Гослинг не из тех, кто смотрит «Ла-Ла Ленд»: в его личном топе — 4 хита эпохи VHS-кассет и ни одного претендента на «Оскар»
Дорама, из-за которой не спят до утра: фанаты детективов уже влюблены — не смотревшим завидуют (входит в топ-250 лучших сериалов)
Бэтмен и Супермен в аутсайдерах: эти 5 героев DC стерли бы Таноса с лица земли за секунды — не успел бы и пальцами щелкнуть
Этот детектив мигом прозвали аперитивом перед «Невским» и «Первым отделом»: а потом «плевались и ржали» – и вот почему
«Обнять и плакать»: Абдулов сам напросился на роль, которая его подвела — стал самым слабым звеном в этой экранизации классики
Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями
Фанатам «Наследников» этот новый сериал точно понравится — на старте он побил все рекорды на Нетфликсе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше