Вызов Marvel: всего один фантастический боевик может подвинуть целую киновселенную — на Rotten Tomatoes 69% от критиков

Брагин, конечно, хорош: но эти 3 очаровательных злодея составят ему конкуренцию — их сериалы смотрятся на одном дыхании

Шибанов из «Первого отдела» и Тамалин из «Как приручить лису» в новинке НТВ: неожиданное комбо — мрачняком не пахнет

Лучший сериал 2025 года проглатывается за вечер: у него 4 «Золотых глобуса» и всего 4 серии — абсолютный триумф Netflix

Гослинг не из тех, кто смотрит «Ла-Ла Ленд»: в его личном топе — 4 хита эпохи VHS-кассет и ни одного претендента на «Оскар»

Дорама, из-за которой не спят до утра: фанаты детективов уже влюблены — не смотревшим завидуют (входит в топ-250 лучших сериалов)

Бэтмен и Супермен в аутсайдерах: эти 5 героев DC стерли бы Таноса с лица земли за секунды — не успел бы и пальцами щелкнуть

Этот детектив мигом прозвали аперитивом перед «Невским» и «Первым отделом»: а потом «плевались и ржали» – и вот почему

«Обнять и плакать»: Абдулов сам напросился на роль, которая его подвела — стал самым слабым звеном в этой экранизации классики

Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями