Киноафиша
Фильмы
Малыш
Расписание сеансов Малыш, 2026 в Москве
14 марта 2026
Расписание сеансов Малыш, 14 марта 2026 в Москве
Вся информация о фильме
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
21:45
от 680 ₽
23:15
от 680 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
00:00
от 490 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
23:40
от 500 ₽
Москино Марс
г. Москва, ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
2D
22:05
от 630 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
15:40
от 550 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
10:55
от 590 ₽
15:35
от 730 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
13:35
от 470 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
20:00
от 700 ₽
Синема Стар Селигерская
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
22:15
от 600 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
11:40
от 550 ₽
18:25
от 700 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
13:50
от 770 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
11:35
от 560 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
16:15
от 650 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
23:55
от 680 ₽
