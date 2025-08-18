Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Плагиатор
Расписание сеансов Плагиатор, 2025 в Москве
18 августа 2025
Расписание сеансов Плагиатор, 18 августа 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
чт
14
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Плагиатор»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
19:10
от 600 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
17:00
от 550 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
11:30
от 500 ₽
16:15
от 500 ₽
20:40
от 600 ₽
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D
13:35
от 550 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
20:45
от 600 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
12:25
от 420 ₽
16:00
от 420 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
16:50
от 420 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
17:00
от 580 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
15:20
от 470 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
11:40
от 600 ₽
18:10
от 650 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
13:00
от 550 ₽
21:00
от 650 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
11:05
от 660 ₽
14:00
от 990 ₽
18:30
от 720 ₽
23:40
от 720 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
11:00
от 500 ₽
17:00
от 450 ₽
Киноклуб Эльдар
Проспект Вернадского
2D
14:25
от 220 ₽
16:50
от 320 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
10:45
от 250 ₽
15:25
от 350 ₽
18:05
от 350 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
13:00
от 580 ₽
18:10
от 620 ₽
21:30
от 520 ₽
Москино Кинопарк
пос. Краснопахорское, квартал №107, корп. 7.1
2D
19:45
от 420 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
15:30
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:15
от 470 ₽
12:50
от 520 ₽
15:25
от 520 ₽
18:05
от 620 ₽
20:40
от 620 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
14:35
от 440 ₽
17:10
от 490 ₽
19:50
от 490 ₽
22:30
от 490 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
11:45
от 900 ₽
15:45
от 900 ₽
19:20
от 1100 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
16:50
от 400 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
14:05
от 330 ₽
16:45
от 350 ₽
19:25
от 350 ₽
22:05
от 350 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
12:50
от 330 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
17:10
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
17:10
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
20:40
от 600 ₽
23:15
от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
12:35
от 450 ₽
21:05
от 550 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
11:05
от 450 ₽
16:50
от 500 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
17:30
от 550 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
21:20
от 500 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
11:30
от 600 ₽
17:00
от 500 ₽
19:40
от 500 ₽
22:20
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Многие не подозревают, что в «Трех мушкетерах» играл Абдулов — и сразу в двух ролях: фото, где артиста за гримом не узнать
Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: сцена в «Место встречи изменить нельзя», которую многие не замечают годами
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667