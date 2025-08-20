Меню
Фильмы
Плагиатор
Расписание сеансов Плагиатор, 2025 в Москве
20 августа 2025
Расписание сеансов Плагиатор, 20 августа 2025 в Москве
О фильме
Расписание
чт
14
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
19:10
от 600 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
17:00
от 550 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
11:30
от 500 ₽
16:15
от 500 ₽
20:40
от 600 ₽
Каро 11 Октябрь
Александровский Сад
2D
12:20
от 550 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
20:45
от 600 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
12:25
от 420 ₽
16:00
от 420 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
18:10
от 520 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
17:00
от 580 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
15:20
от 470 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
11:40
от 600 ₽
18:10
от 650 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
13:00
от 550 ₽
21:00
от 650 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
11:05
от 660 ₽
14:00
от 990 ₽
18:30
от 720 ₽
23:40
от 720 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
11:00
от 500 ₽
17:00
от 450 ₽
Киноклуб Эльдар
Юго-западная
2D
14:25
от 220 ₽
16:50
от 320 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
10:45
от 250 ₽
15:25
от 350 ₽
18:05
от 350 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
13:00
от 580 ₽
18:10
от 620 ₽
21:30
от 520 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
15:30
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:15
от 470 ₽
12:50
от 520 ₽
15:25
от 520 ₽
18:05
от 620 ₽
20:40
от 620 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
14:35
от 440 ₽
17:10
от 490 ₽
19:50
от 490 ₽
22:30
от 490 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
11:45
от 900 ₽
14:15
от 900 ₽
19:20
от 1100 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
16:50
от 400 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
14:05
от 330 ₽
16:45
от 350 ₽
19:25
от 350 ₽
22:05
от 350 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
13:10
от 390 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
17:10
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
17:10
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
20:40
от 600 ₽
23:15
от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
12:35
от 450 ₽
21:05
от 550 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
11:05
от 450 ₽
16:25
от 500 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
17:30
от 550 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
22:10
от 500 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
11:30
от 600 ₽
17:00
от 500 ₽
19:40
от 500 ₽
22:20
от 500 ₽
