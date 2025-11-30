Что видишь? Леру! И кто она? «Метод 3» даже не вышел, а интрига уже есть — неужели новая героиня «из наших» дочь Меглина?

Придется выбирать, что смотреть первым: НТВ готовит решающий рывок года — 4 новых сериала подряд, которые давно ждали

Хотите увидеть, как Киану Ривз пьет, матерится и цитирует Гайдая? Этот фильм со звездой «Матрицы» сняли в России

«Из России пишут»: вот кто сыграл советского ученого Алексея в «Очень странных делах» — никакой он не Смирнов

«Да, я снова голый»: Крэнстон спустя годы вернется к своей культовой роли: мы тоже в шоке, что речь не про Уолтера Уайта

«Все чаще хочется больше реализма»: лишь эти 3 дорамы показывают жизнь в Южной Корее такой, какая она есть на самом деле

Говорящая змея, близнецы-изобретатели, странный эльф: Роулинг для «Гарри Поттера» полностью сплагиатила малоизвестный детский сериал

29.1 млн просмотров и №1 в 72 странах: «опера, пропитанная печалью и снегом» рвет топы Netflix – включайте, если не знаете, что посмотреть

Любовь, голуби и каваи: ИИ превратил в аниме 5 фильмов СССР – попробуйте угадать их все (тест)

В игре было иначе: сериал «Одни из нас» показал правдоподобное начало апокалипсиса — вот откуда появились зомби