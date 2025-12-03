Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Есть только МиГ
Расписание сеансов Есть только МиГ, 2025 в Москве
3 декабря 2025
Расписание сеансов Есть только МиГ, 3 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
пт
21
чт
27
пт
28
сб
29
вс
30
пн
1
вт
2
ср
3
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Есть только МиГ»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
20:00
от 660 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
20:20
от 660 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
20:00
от 630 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
19:00
от 720 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
20:20
от 720 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
10:30
от 660 ₽
13:00
от 660 ₽
15:30
от 660 ₽
18:00
от 720 ₽
20:30
от 720 ₽
23:00
от 720 ₽
01:30
от 720 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Лысый нянь
Отзывы
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Голосовой помощник
Отзывы
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Отзывы
2024, США, ужасы
Финал уже на носу: вот когда Netflix покажет все серии 5 сезона «Очень странных дел» — напоминаем для тех, кто забыл
Думаете, Папа Римский выберет старые евангельские драмы? А он назвал четыре любимых фильма, из-за которых плачут даже атеисты
Придется выбирать, что смотреть первым: НТВ готовит решающий рывок года — 4 новых сериала подряд, которые давно ждали
«Да, я снова голый»: Крэнстон спустя годы вернется к своей культовой роли: мы тоже в шоке, что речь не про Уолтера Уайта
18 «Эмми» и 99% свежести: этот сериал с рейтингом 8.6 не зря окрестили японской «Игрой престолов» – второй сезон не за горами
Само совершенство: ученые составили топ-10 самых красивых актрис в мире — и на этот раз Белла Хадид осталась за бортом
«Из России пишут»: вот кто сыграл советского ученого Алексея в «Очень странных делах» — никакой он не Смирнов
Говорящая змея, близнецы-изобретатели, странный эльф: Роулинг для «Гарри Поттера» полностью сплагиатила малоизвестный детский сериал
29.1 млн просмотров и №1 в 72 странах: «опера, пропитанная печалью и снегом» рвет топы Netflix – включайте, если не знаете, что посмотреть
«Все чаще хочется больше реализма»: лишь эти 3 дорамы показывают жизнь в Южной Корее такой, какая она есть на самом деле
«Он меня убил»: финал «Очень странных дел» его же авторы сравнили с «Игрой престолов» – но не спешите точить вилы для братьев Даффер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667