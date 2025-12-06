Огонь сжег брови Т-800, но пощадил волосы и одежду: самый нелогичный момент в «Терминаторе», который 40 лет никто не замечал

«Смотрю — и сердце в пятый раз ёкает»: три триллера декабря, которые зрители обсуждают без остановки

На каком пальце носил кольцо Фродо? Фанаты спорят годами — ответ в книгах есть, но он совсем не такой, как в фильме

«Чосо на Тэхёна из BTS похож»: ИИ превратил фильм «Магическая битва. Казнь» в лайв-экшен – фанаты запали вовсе не на Годжо (видео)

11.5 часов удовольствия: в кино покажут расширенную трилогию «Властелин колец» – рассказываем, доберется ли до России

«Внутри тумбы сидит мужик и подает напитки»: этот фильм с Пересильд доказывает – российское фэнтези еще живо, даже если его очень мало в кино

Критики выбрали 10 лучших сериалов 2025-го: если вы пропустили, срочно наверстайте – не зря у них от 7.3 до 8.9 на IMDb

После этого теста хочется сразу узнать рецепты: вспомните, что ели герои в 6 фильмах СССР

«Одного похода мало»: зрители уже глянули в кино «нового» «Убить Билла» – итоговой оценки Тарантино ждал 20+ лет

Эти 5 фильмов СССР помогают полюбить зиму – настолько атмосферные кадры: угадаете по ним названия лент? (тест)