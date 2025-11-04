Финал — не финал: после «Дорогого Вилли» 1 ноября зрителей ждут еще 4 серии, но совсем другие — без актеров и сценария

Сергей Безруков с накладным носом и магией в глазах: вышел первый тизер сказки «Чудо-Юдо» — премьера 22 октября 2026 года (видео)

Один выстрел — два решения: вышел свежий трейлер «Провода мертвеца» с Биллом Скарсгардом и Аль Пачино, премьера уже весной

Вы верили и молились пиратским богам, и он вернулся: дата выхода «Ван Пис» — Netflix не будет томить ожиданием

Поляки точно ни при чем: в «Мадагаскаре» так и не объяснили, почему Ковальски зовут именно так, но вспомните его «фишку» – сразу поймете

2.7 млн рублей, и вы внутри: на какой вилле снимали «12 друзей Оушена» – раньше здесь был монастырь, а потом жил сам Висконти

Netflix создал современный «Секс в большом городе»: сериал уже №1 в топе — 8,6 миллиона просмотров накопилось за 4 дня

Обожаемая Тарантино российская драма вышла ровно 15 лет назад: почему на Западе ее признали шедевром, а в России считают «псевдокино»?

«Идея пропитана злобой»: так фронтовики отреагировали на «Штрафбат» – негодовали от серии к серии, несмотря на рейтинг 7.8.

Не выдумка Кинга: самый страшный момент 1 серии «Добро пожаловать в Дерри» – кошмарная реальность времен Второй мировой войны