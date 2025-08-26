Дата начала съемок «Далекого города» объявлена, но почему вместо Мардина выбрали Стамбул?

Самая большая сюжетная дыра «Голодных игр» долгие годы была у всех на виду: зрители в упор не замечали

Впервые за 32 года у «Парка Юрского периода» появится достойный конкурент: этот австралийский фильм еще до выхода назвали хитом

Одри Хепберн, Энтони Хопкинс, Сарик Андреасян — уберите лишнее: вспоминаем все экранизации романа «Война и мир»

Из-за этого теста текут слюнки: попробуйте вспомнить советское кино по кадрам с едой (от «Девчат» до «Москва слезам не верит»)

Пикантный тест для выросших в СССР: вспомните 5 кинолент по кадрам с поцелуями (тест)

Стивен Кинг обожает этот старый сериал с Кейт Уинслет — спустя почти 15 лет после выхода шоу вернулось в стриминговые топы

Спотыкаются, взрываются, ловят лицом бревна — но этот персонаж сломал систему «Пункта назначения»: и она (почти) обманула смерть

Кем был Женя Лукашин знают многие: но вспомните ли вы, где работали еще 5 героев кино СССР? (тест)

«Я жив здоров, все хорошо»: каким вырос нескладный хулиган из «Ералаша»