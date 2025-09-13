Меню
Фильмы
Субстанция: Идеал
Расписание сеансов Субстанция: Идеал, 2024 в Москве
13 сентября 2025
Расписание сеансов Субстанция: Идеал, 13 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
сб
13
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Субстанция: Идеал»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Музеон
Октябрьская
2D
21:15
от 850 ₽
