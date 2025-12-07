Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Снежная королева Расписание сеансов Снежная королева, 2025 в Москве 7 декабря 2025

Расписание сеансов Снежная королева, 7 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
вс 7 вт 16 сб 27
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Снежная королева»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
15:00 от 700 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Есть только МиГ
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Два мира, одно желание
Два мира, одно желание
2025, Турция, мелодрама
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
По-братски
По-братски
2025, Россия, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Сущность
Сущность
2025, Великобритания, драма
Нед Старк мог стать королем Вестероса, но один выбор изменил историю на века: теория, которая меняет весь сюжет «Игры престолов»
15 лет тишины, и вдруг — уникальные фото: в феврале 2026-ого «Клиника» возвращается с 10 сезоном и герои уже не интерны
С кем была Калугина до Новосельцева и как она отомстила бывшему? Эту пикантную деталь в «Служебном романе» не все заметили
Если не хватает новогоднего волшебства: 10 фэнтези фильмов, которые можно посмотреть всей семьей
«Попытка срубить бабок»: первый тизер перезапуска «Клиники» вызвал у фанатов странные чувства — опасений стало еще больше
Тест для поклонников «Женитьбы Бальзаминова»: на этот вопрос о закулисье фильма ответят лишь знатоки
«Я вовремя поставил точку»: почему на самом деле закрылся «Глухарь» — причина не в Аверине
«Это ж надо было так перевернуть!»: только истинные киноманы узнают, что за фильм СССР анонсирует зарубежный постер (тест)
Между психбольницей и суицидом: Есения все-таки вернулась в 3 сезоне «Метода» – Стеклова точно жива, но явно нездорова
Лишняя грудь и проблема с трусами: 3-й сезон «Ванпанчмена» явно создавала нейросеть — взгляните на 4 кадра и всё поймёте
«Орден Феникса» – худшая экранизация «Гарри Поттера» наряду с «Дарами смерти»: эти 9 вырезанных сцен объясняют, почему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше