Киноафиша Фильмы Павел I Расписание сеансов Павел I, 2025 в Москве 3 октября 2025

Расписание сеансов Павел I, 3 октября 2025 в Москве

пт 3 пт 10 вс 12 сб 18 вс 19 вт 28
Как купить билеты на сеанс фильма «Павел I»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
19:00 от 770 ₽
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Воображаемый друг
2024, США, ужасы
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Мокрячок Попай
2025, США, ужасы
