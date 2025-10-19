Не «Шерлок» и не «Настоящий детектив»: 8 сериалов о расследованиях, которые сильнее раскрученных хитов Netflix и HBO

«Совы — не те, кем кажутся»: что скрывают птицы из «Твин Пикс» и при чем тут кольцо

Если нужен идеальный сериал для вечера — выбирайте один из этих: Энистон, Уизерспун и другие здесь прекрасны

Новый фильм со звездами сериала по «Гарри Поттеру» выйдет позже, чем планировалось: фанаты винят Тейлор Свифт и неспроста

«Не сдвинутая маньячка, как в "Трассе"»: зрителей уже зацепил детектив «Здесь все свои» с Разумовской — график выхода серий пригодится, если тоже начнете

В новом «Человеке-пауке» дебютирует один из главных врагов Питера Паркера — в фильмах Marvel его еще не было: и актера уже нашли

Чем больше шкаф — тем больнее падать: называем трех главных слабаков среди злодеев аниме «Ван-Пис» — один позорнее другого

Невозможное уравнение и астронавт-предатель: разбор самых непонятных моментов «Интерстеллара»

Пульс зрителей подскочил до 200: Стивен Кинг не пощадил — отказался снимать «Долгую прогулку», пока не выполнится одно условие

Муж выгнал жену за измену с водителем: описание мини-сериала «Слепая любовь» — от первого до четвертого эпизода