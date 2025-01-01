Современные немцы посмотрели «Семнадцать мгновений весны» и не стали молчать: Штирлиц слишком пафосный, а фашисты — женственные

10 млн зрителей и абсолютное лидерство: «Маша и Медведь» обошел «Триггер» на КП в 2025 году, а иностранные YouTube-каналы собрали почти 8 млрд. просмотров

Не «Первым отделом» единым: 6 новых детективов НТВ 2025 года, о которых говорили слишком мало, а зря — они шикарны

Сюжет «Такси 3» Бессон подсмотрел в советской хронике: банду Дедов Морозов поймал ребенок

«31,5 миллиарда постов»: VK назвали самые популярные сериалы года, и великолепного «Аутсорса» с Янковским нет даже в топ-3

Не верьте критикам, 70% свежести не приговор: «Аватар 3» — лучший фильм серии

Гоцман против логики: Академика в «Ликвидации» могли поймать до смерти Соболя, но Давид Маркович в упор не замечал улик

Худшая экранизация Стивена Кинга за 2025 год вышла в «цифре» — нашли 3 причины дать ей шанс: «Скоро станет культовой классикой»

Где и как снимали «Морозко»: с местом определились сразу, а вот в процессе было немало проблем – от декораций до костюмов

За эту сцену в «Брате 2» могли отправить за решетку всю съемочную группу — присмотритесь: страх в глазах актеров настоящий