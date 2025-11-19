Меню
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
09:25
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Лысый нянь
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
2024, США, ужасы
